Lapresse.it - A Roma il corteo contro il ddl sicurezza. Conte: “Decreto completamente reazionario”

Leggi su Lapresse.it

ilil ddl. La manifestazione è partita da piazzale del Verano e raggiungerà piazza del Popolo: ad aprire il serpentone è lo striscione “Fermiamo il ddl”. “Oggi siamo in piazza con tutto il Movimento per manifestare anche noiuna lettura del bisogno diche èdeformato”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppearrivato alassieme a una delegazione del M5S. “I cittadini quando parlano dinon chiedono di reprimere la resistenza passiva, non chiedono il bavaglio sempre più stretto dei giornalisti. Chiedono di poter girare per le città in modo sicuro. Questoe lo respingiamo nel modo più assoluto”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio.Boccia (Pd): “Oggi in piazza per difendere la democrazia”“Questa manifestazione così partecipata è la dimostrazione che la democrazia non si cambia o limita per, come pensa di fare la destra.