A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di Beaver Creek | programma esatto n di pettorale tv

Questa seratornerà ufficialmente alle gare. La fuoriclasse bergamasca, infatti, sarà la grande protagonista dellavalevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Un momento quanto mai importante per la nostra portacolori che tornerà a fare quel che ama dopo il terribile infortunio della scorsa stagione.LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DIDALLE 19.00Sulle nevi del Colorado, sulla celebre pista denominata Birds of Prey, andrà in scena la prima prova veloce del weekend e prenderà il via alle ore 19.00 italiane (le ore 11.00 locali). Domani, domenica 15 dicembre, al medesimo orario, si chiuderà ilcon il superG.Lasulla difficile Birds of Prey, come detto, sancirà il ritorno ufficiale alle gare dima, giova ricordarlo, tornerà in azione anche Elena Curtoni.