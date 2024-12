Oasport.it - Volley, Grottazzolina sorprende Monza all’Opiquad Arena e conquista la prima vittoria in SuperLega

In cerca di ossigeno. Una sfida ad alta tensione staseratra Mint Veroe Yuasa Battery. A dare il battesimo al girone di ritorno delladiè stato una sorta di spareggio salvezza e fa strano descriverlo così, se si pensa alla Mint finalista scudetto dello scorso anno. I marchigiani si sono presentati alla sfida da ultimi in classifica, ancora senza aver vinto una partita e con 2 punti all’attivo, mentre la compagine allenata da Massimo Ecchelidella sfida di stasera aveva perso quattro delle ultime cinque gare.Nell’unico precedente, al debutto stagionale del torneo in corso, i brianzoli avevano vinto al PalaSavelli di Porto San Giorgio con molta fatica, al termine di una maratona estenuante. Il preludio di un torneo con tanti problemi per entrambe le compagini.