Thesocialpost.it - Umidificatori, sono davvero utili? E come funzionano? Le risposte degli esperti

Leggi su Thesocialpost.it

Gli? A cosa servono? E? In questo articolo risponderemo a tutte queste domande, facendo una sintesi dell’approfonditissima guida stilata daglidi Altroconsumo. Partiamo col dire una cosa molto semplice ma che non tutti sanno: con l’arrivo del freddo e di conseguenza dei malanni stagionali, si accendono i caloriferi e l’aria in casa diventa secca. Diventa quindi importante umidificare la stanza, specie quella in cui si dorme. Per farlo può essere necessario dotarsi di un umidificatore, cioè un piccolo oggetto in grado di aumentate l’umidità presente nell’aria in una stanza. Vediamo cosa.Leggi anche: “Può provocare infezioni gravi, anche fatali”. Allarme dell’Aifa sul noto farmaco: panico tra gli italianispiegano i medici, respirare aria “asciutta” non fa bene alla nostra salute: può provocare gola secca, naso chiuso, tosse, pelle disidratata e occhi arrossati.