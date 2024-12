Lettera43.it - Ultrà, arrestato Nino Ciccarelli: deve scontare un cumulo di pene pari a quattro anni e otto mesi

Leggi su Lettera43.it

Nico, capo ultras della curva Nord dell’Inter e leader del gruppo Viking, è statodai carabinieri a seguito di undidefinitive. L’uomo, 55, originario era stato condannato a tree dieciper gli scontri avvenuti il 26 dicembre 2018, prima della partita Inter-Napoli, durante i quali perse la vita un tifoso nerazzurro, Daniele Belardinelli, travolto da un’auto. A questa pena si sono aggiunte altre condanne per reati minori, tra cui una per guida in stato di alterazione. View this post on Instagram A post shared by69 (@)L’avvocato di: «Chiederemo la scarcerazione»Il legale di, Mirko Perlino, ha annunciato l’intenzione di chiedere la scarcerazione, slineando che il suo assistito ha già avviato da tempo un percorso di riabilitazione presso un Sert.