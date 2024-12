Formiche.net - Space economy senza confini. Così a Washington si celebra la giornata dello Spazio

Leggi su Formiche.net

Presso l’Ambasciata Italiana a, si èta la terza edizione dellaNazionale, un evento che ha ribadito l’importanza strategica della collaborazione tra Italia e Stati Uniti nella. Con oltre 700 partecipanti, tra cui rappresentanti di Nasa, Esa, Asi e i principali attori del settore aerospaziale come Leonardo, Thales Aleniae Virgin Galactic, laha sottolineato il ruolo di primo piano dell’Italia nell’innovazione spaziale globale e nelle partnership transatlantiche.L’ambasciatrice Mariangela Zappia, aprendo i lavori, ha ricordato che “l’Italia è un partner tecnologico d’eccellenza per gli Stati Uniti”, evidenziando come la collaborazione tra i due paesi si basi su relazioni storiche e su una visione condivisa del futuro. “Questo evento dimostra come l’Italia continui a giocare un ruolo di primo piano nel settore spaziale.