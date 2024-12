Dilei.it - Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello, le parole su Angelo Mandonia

ha concluso la sua esperienza a Ballando con le stelle 2024, visto che dopo essere stata eliminata dal televoto, non è riuscita a farsi riammettere in gara tramite il ripescaggio come, invece, è riuscito a fare Francesco Paolantoni. L’opinionista televisiva è stata, in ogni caso, una vera protagonista dell’attuale edizione del dancing show, essendo spesso al centro delle puntate e delle successive polemiche., però, ha già voltato pagina e, nella sua ultima diretta Instagram, ha svelato ai suoi sostenitori quando la potremo rivedere in televisione. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha dichiarato che, presto, sarà nuovamente una protagonista del, le dichiarazioni sulè nota alpubblico soprattutto per essere l’ex moglie di Paolo Bonolis.