Simulazione sicurezza nei cantieri | la scuola edile di Ravenna utilizza visori VR

L’antenna della televisione non prende, occorre sistemarla. Ordinaria amministrazione per un esperto che lo fa ogni giorno. Peccato che l’esperto non sia davvero un esperto: sono io, con gli stivali antinfortunistica ai piedi e il caschetto in testa, che guardo giù dalla cima di un terrazzo in cima al tetto, alla parabola che qualche buontempone ha pensato bene di installare su un pezzo di tetto inclinato sotto di me, tra i coppi. E da terra il salto è almeno di 10 metri. Ovviamente non so aggiustare le antenne, né qualcuno mi ha chiesto davvero di farlo (sarebbe un disastro). In realtà sono al sicuro in un’aula dell’Istitutoprovinciale Edili - Cpt di, con addosso uno dei sei nuoviacquistati per far esercitare i ragazzi. O meglio, per far capire loro l’importanza di lavorare sempre in