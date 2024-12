Movieplayer.it - Sebastian Stan, dopo Marvel si dà al cinema d'autore rumeno

Leggi su Movieplayer.it

rispolvererà la sua lingua madre per un film misterioso diretto da Cristian Mungiu che entrerà in lavorazione nel 2025. Il ruolo del Soldato d'Inverno non gli basta più. La star dell'MCUsi è prima misurato con un ruolo delicatissimo in A Different Man, poi si è calato addirittura nei panni di Donald Trump nel controverso The Apprentice e ora riscopre le sue radici europee. L'attoresi prepara a essere diretto dal connazionale Cristian Mungiu, regista della Palma d'Oro 4 Mesi, 3-Settimane e 2 Giorni, nel suo nuovo film di cui non si conosce la trama che entrerà in lavorazione nel 2025. "Sono nato in Romania. Parlo la lingua e ho tentato a lungo di trovare un .