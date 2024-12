Ilrestodelcarlino.it - Scuole chiuse il 14 dicembre a Calcara e Pragatto

Valsamoggia, 132024 - Restanodomani 14lemedie dia causa del guasto nella condotta del gas, perforata da una trivella di una ditta che gestiva un cantiere a Crespellano per conto di Enel. Numerosi cittadini da ieri pomeriggio sono senza riscaldamento e senza il gas per cucinare. Oggi sono rimasti chiusi "i nidi di Crespellano ee lematerne, elementari e medie di Crespellano eoltre alla sede di Crespellano dell’Istituto Veronelli. Chiusa anche la biblioteca di Crespellano". Quest'ultima sarà chiusa fino a lunedì. Intanto è stata riaperta, e quindi è tornata alla normalità, la circolazione stradale su Via Lunga. La riattivazione dei servizi è iniziata nel pomeriggio e andrà avanti fino alle 23 circa per poi ricominciare alle 7.