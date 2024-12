Quotidiano.net - Sciopero trasporti, alcuni treni cancellati a Bologna

Non si registrano eccessivi disagi, a, a seguito dellodel personale del settore pubblico e privato deiproclamato dal sindacato di base Usb cui hanno aderito anche le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato. In particolare si registrano alcune cancellazioni e, per un paio dia lunga percorrenza, anche ritardi marcati, alla Stazione Centrale. Nel dettaglio, intorno alle 11.30, sul tabellone dello snodo ferroviario emiliano, si registrano, in partenza, otto convoglie una decina in arrivo. A far segnare i maggiori ritardi una Frecciarossa proveniente da Ancona e diretta a Milano con 170 minuti di ritardo e un treno Italo, proveniente da Salerno e diretto a Torino con 100 minuti di ritardo. In città, a seguito della mobilitazione in programma dalle 8.30 alle 16.