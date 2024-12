Quotidiano.net - Sciopero 13 dicembre: fermi autobus, treni, metro e tram. Orari e fasce di garanzia

Roma, 132024 – Via a un altro venerdì nero dei trasporti, è in corso loindetto da Usb Lavoro Privato: i lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore, dopo la decisione del Tar del Lazio di respingere la precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che avrebbe limitato la mobilitazione a 4 ore. Lo stop riguarda sia i mezzi pubblici cittadini (bus,.) che iregionali e nazionali, oltre ad altri settori del lavoro privato. Glie lediLoè iniziato alle 21:00 di giovedì 12e si concluderà alle 21:00 di venerdì 132024, con la partecipazione di diversi settori, tra cui scuola, sanità e pubblica amministrazione. Durante la giornata di venerdì, i disagi toccheranno principalmente i trasporti pubblici locali, ma saranno previstediper tutelare i pendolari.