Sci di fondo | Norvegia e Svezia vincono le team sprint di Davos Klaebo e Sundling sugli scudi

Leggi su Sportface.it

Laribadisce il suo strapotere nelladi sci die trionfa nellaa tecnica libera di, in Svizzera. La coppia formata dal fuoriclasse Johannese da Paal Golberg (I) rispetta i pronostici della vigilia e trionfa nettamente, mettendo in fila Svizzera I eI. Beffata l’Italia, che chiude ai piedi del podio: il fotofinish infatti non sorride a Elia Barp e Federico Pellegrini, costretti ad accontentarsi del quarto posto. Gara aperta ed in equilibrio fino all’ultimo giro, quandoha salutato tutti e preso il largo nella salita finale, per poi chiudere in solitaria nel rettilineo finale. La coppia elvetica, formata da Janik Riebli e Valerio Grond, ha chiuso in seconda piazza grazie ad una grande parte finale di Grond, trascinato anche dal tifo di casa.