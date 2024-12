Lanazione.it - Presentato il volume "Il mosaico che parla. Storie di volti e di scoperte”

Arezzo, 13 dicembre 2024 – Martedì 10 dicembre 2024, nella Chiesa dello Spirito Santo di Indicatore sede deldi Andreina, è statoil"Ilchedie di” (Editrice Elledici). Il libro, già in distribuzione nelle librerie di tutta Italia,del mastodontico tappeto musivo che si sta sviluppando da quindici anni nella frazione a ovest di Arezzo, attraverso le testimonianze di chi ha affiancato l’artista Andreina Giorgia Carpenito e il parroco Santi Chioccioli in questa impresa titanica. Ildi Andreina, il più grande d’Europa, da esperienza artistica è diventato da tempo un impegno sociale e un metodo educativo globale, in cui l'arte incontra l'uomo ed è strumento di crescita e connessione. “Ho sempre pensato che la vita fosse un’opera d’arte, ma non avrei mai immaginato che un’opera d’arte avrebbe cambiato la mia vita – ha detto l’artista Andreina Giorgia Carpenito, visibilmente emozionata.