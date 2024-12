Pio Esposito torna all’Inter? Ecco il piano di Ausilio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nasce la missione per riportare Francesco Pioa casa: l’Inter sta seguendo l’andamento sorprendete del minore dei fratelli(gli altri due sono Sebastiano e Salvatore). Avviato lo studio di unper averlo di nuovo in nerazzurro.Piobrilla con lo SpeziaOtto reti nelle 14 presenze in Serie B con la maglia dei liguri, in questo inizio di stagione: Francesco Piosi sta facendo notare in maniera positiva. Al secondo anno con lo Spezia, nella serie cadetta, l’attaccante classe 2005 sembra stia crescendo in maniera veloce.Uno sviluppo che l’Inter guarda con interesse: il club nerazzurro può farsi forza della proprietà del cartellino del giocatore, il quale risulta in prestito allo Spezia. L’attaccante della Nazionale italiana under-21 risulta essere un profilo appetibile, con caratteristiche molto simili a quelle di Edin Dzeko, con grande senso del gol.