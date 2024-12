Sport.periodicodaily.com - Pachuca-Al Ahly: le probabili formazioni

Gara valida per la semifinale di Coppa Intercontinentale 2024. Le due squadre si giocano l’accesso all’ultimo anno dove troveranno il Real Madrid.-Alsi giocherà venerdì 13 dicembre 2024 presso lo stadio 974 di Doha(Qatar).-AL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI messicani, che ha preso parte a questa manifestazione in quanto vincitori della Concacaf Champions League 2024, sono reduci dalla vittoria per 2-0 sul Botafogo. La stella ella squadra messicana è Salomon Rondon, auote di ben nove reti nell’ultima edizione della Champions del Nord America.Gli africani sono una squadra di tutto rispetto nel loro continente avendo conquistato ben 12 Coppe dei Campioni del loro continente. Ecco perchè non devono sorprendere il 6-2 rifilato all?auckland e il 3-0 ai danni dell’Al-Ain, rispetivamente nei quarti e in semifinale.