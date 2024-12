Nerdpool.it - One-Punch Man 3 – Confermata la finestra di uscita del 2025!

La prossima stagione di One-Man tornerà presto sui nostri schermi. Il popolare adattamento anime dell’amato manga d’azione ha finalmente unadiper la sua terza stagione, che continuerà la storia di Saitama e dei suoi amici supereroi. Il sito ufficiale di One-Man ha rivelato un piano in dieci fasi per celebrare il decimo anniversario dello show. La prima fase rivela che l’attesissimo anime One-Man 3 debutterà sulle televisioni giapponesi nel, dieci anni dopo la prima stagione, ma il sito web indicherà una data dipiù precisa in un secondo momento.In questi dieci anni, One-Man ha avuto solo due stagioni da 12 episodi ciascuna, più 12 OVA. Tra la prima e la seconda stagione c’è stato un intervallo di quattro anni, mentre quando andrà in onda la terza stagione ci saranno sei anni di distanza tra la seconda e la terza.