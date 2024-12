Ilnapolista.it - «Non sono fissato col mio gioco», Thiago Motta vince all’italiana e si sottrae alla narrazione ottusa

«Noncol mio»,e siIl giorno dopo Juventus-Manchester City 2-0 vinta col 30% di possesso p, Repubblica analizza la partita della Juventus e le parole diche da settimane sta facendo di tutto per sottrarsidi chi a tutti costi voleva ingabbiarlo nel cliché del “mio calcio”.Scrive Repubblica con Emanuele Gamba«Non pensate che siacon il mio, non è così» diràfine di una notte meravigliosa, meravigliosa e diversa da ogni notte vissuta prima perché è stata quella in cui l’allenatore italo-brasiliano è stato squisitamente italianista, dimostrando che sì, non eracon i dogmi di una filosofia pura. (.) Contro il City la Juve ha scelto di difendersi e di farlo in quel modo, abbassando all’estremo il baricentro, occupando militarmente i trenta metri più arretrati del campo, puntando su concentrazione e aggressività (e su anima e cuore), sguinzagliando contropiedi all’improvviso.