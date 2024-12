Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, sette azzurri in uscita, servono acquisti mirati. Su un ritorno Koulibaly ed altro

Cammaroto: Conte vuole un difensore esperto, serve un uomo di esperienza e che conosce l’ambiente.ci pensa e c’è stato un contatto con Conte, ma si erano già sentiti nei mesi scorsi. Non ci sarebbero problemi sul cartellino, ma sull’ingaggio. Tutto passa dalla volontà del calciatoreDe Luca, O, Santacroce, Pellissier e Cammaroto hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– De Luca: “Sostituto Kvara? Neres la soluzione naturale, Lukaku deve fare di più”– FRANCESCO DE LUCA, giornalista: “Sostituto Kvara? Direi che la soluzione più naturale è Neres, non credo che Conte cambierà il modulo per far giocare le due punte.