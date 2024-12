Mistermovie.it - Mister Movie | Chris Evans torna nell’MCU: sarà Nomad in Avengers: Doomsday?

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La curiosità intorno al ritorno dinel Marvel Cinematic Universe continua a crescere, e un nuovo report potrebbe finalmente svelare il ruolo che l’attore interpreterà in. Non si tratta di Captain America, né della sua variante oscura Captain Hydra, come molti avevano ipotizzato. Al contrario, il personaggio sembra essere legato a una delle identità più enigmatiche dei fumetti Marvel:.La rivelazione:comeL’indiscrezione arriva da Jeff Sneider, insider affidabile del settore, durante il podcast The Hot Mic con John Rocha. Parlando delioso ruolo di, Sneider ha rivelato:“Stavo parlando di questo oggi e qualcuno ha menzionato..”Per chi non lo sapesse,è l’identità alternativa di Steve Rogers introdotta nei fumetti di Captain America #180 nel 1974.