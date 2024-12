Lanotiziagiornale.it - L’Onu chiede la pace a Gaza e Netanyahu risponde bombardando la Striscia

Dopo l’esplosione della guerra civile siriana, ladisembra essere sparita dai radar. Eppure, nell’enclave palestinese il conflitto non si è mai fermato e, anzi, nelle ultime ore si è assistito a una sua recrudescenza. Sembra infatti caduto nel vuoto l’appello dell’Assemblea generale delche, a larghissima maggioranza, ha chiesto al primo ministro di Israele, Benjamin, di acconsentire a un accordo per il “cessate il fuoco immediato e incondizionato nella”.Di tutta risposta, l’esercito israeliano (IDF) ha scatenato un’intensa campagna aerea sulla Palestina. Un primo raid avrebbe colpito, a Rafah, un gruppo di palestinesi incaricato di mettere in sicurezza i camion con aiuti umanitari destinati alladi, causando la morte di almeno otto civili e decine di feriti.