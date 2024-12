Ilfattoquotidiano.it - Leonardo, BAE e Japan Aircraft svilupperanno i caccia di prossima generazione: joint venture con sede in Inghilterra e “il Ceo sarà italiano”

Un progetto comune per progettare e costruire una nuovadi aerei da guerra. L’italiana, la britannica BAE Systems e la giapponeseIndustrial Enhancement hanno raggiunto a Londra l’accordo per la costituzione di una businessper lo sviluppo del Global Combat Air Programme. L’annuncio arriva in un momento di turbolenze politiche e conflitti regionali in tutto il mondo, in cui le nazioni europee si stanno affrettando a potenziare i propri eserciti dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le richieste del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump di aumentare la spesa per la difesa, mentre anche il Giappone vuole rafforzare le sue forze armate data quella che considera una crescente minaccia da parte della Cina.La collaborazione è iniziata nel dicembre 2022 e la nuovaresponsabile della progettazione, dello sviluppo e della consegna deldi nuovae manterrà il ruolo di autorità di progettazione del Gcap per tutto il ciclo di vita del velivolo stesso, anche oltre il 2070.