Lazio-Inter streaming, la partita visibile anche in chiaro: dove vederla in TV

si giocherà lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli spettatori potranno seguire GRATIS il match tramite l’app DAZN su smart TV o insu dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.insu DAZNLasarà disponibilein: chi non è abbonato a DAZN potrà guardarla registrandosi gratuitamente al sito o all’app della piattaforma, semplicemente inserendo i propri dati. L’accesso insarà garantito per i primi due milioni di spettatori che completeranno la registrazione.Per registrarsi tramite Smart TV, basterà aprire l’app DAZN, cliccare su ‘Guarda Gratis’, scansionare il QR Code con lo smartphone e inserire l’indirizzo e-mail per accedere alla diretta. Per assicurarsi una visione ottimale, DAZN raccomanda di completare la registrazione in anticipo, scaricare l’app aggiornata e sintonizzarsi il prima possibile.