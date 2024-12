Latina strappa l’antitaccheggio e infila un giubbotto rubato in uno zaino | denunciato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 dicembre 2024- La Polizia di Stato dinel pomeriggio di ieri, hain stato di libertà un uomo di, classe 1979, in quanto presunto responsabile di un tentativo di furto presso un negozio del centro commerciale.In particolare, che aveva bloccato l’uomo in possesso di merce non pagata, mentre si trovava ancora all’interno del negozio.Quest’ultimo era stato sorpreso mentre all’interno dei camerini di prova era intento a nascondere unin uno, dopo averto via il sistema antitaccheggio.Scoperto quanto stava accadendo, sono state allertate le pattuglie della Squadra Volante che intervenute sul posto hanno identificato il presunto responsabile che è stato quindiall’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.