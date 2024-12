Ilgiorno.it - La pagella dei bambini con un semaforo a quattro colori: “Maestri, vi spieghiamo come ci valutiamo da soli”

Milano – “Siamo la quarta A, una classe creativa e molto speciale perché facciamo una cosa che probabilmente solo noi pratichiamo in Italia cioè l’autovalutazione”. Così idella scuola primaria Iqbal Masih, dell’istituto comprensivo Brianza, si presentano agli studenti dell’università di Milano-Bicocca. Tra le due realtà è nato un gemellaggio: gli universitari entrano a scuola per i tirocini, ma sono soprattutto i più piccoli a “dare dritte“ ai futuri, spiegandolavorano in gruppo eregolano il loro apprendimento nelle diverse discipline e nel “lavoro libero”, per arrivare poi alla valutazione vera e propria: hanno progettato la loro, che confrontano con quella compilata dagli insegnanti. Sono partiti dal ““ (utilizzato anche in altre scuole) e si sono accorti che “mancava un colore tra il giallo e il verde”: l’arancione, “quando sai fare quel lavoro però hai ancora bisogno dell’aiuto della maestra”.