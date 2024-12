Ilgiorno.it - La mamma del baby killer a processo

Ladel14enne di Cristian Sebastiano e altri tre sono stati rinviati a giudizio per falsa testimonianza dalla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Silvia Pansini e saranno processati a febbraio. A chiedere il trasferimento alla Procura monzese dei loro interrogatori come testimoni in aula erano stati i giudici della Corte di Assise di Monza dopo il dibattimento nei confronti di Giovanni Gambino, 44enne tossicodipentente monzese vicino di casa e amico del 42enne ucciso il 29 novembre 2020 con una trentina di coltellate dal 14enne insieme a un 15enne (nella foto ripresi subito dopo l’imicidio), anche loro consumatori abituali di droga, sotto i portici dei palazzi popolari del quartiere San Rocco in via Fiume, per rapinargli 5 grammi di cocaina. Le dichiarazioni dei testimoni, ladel 14enne, un vicino e un altro conoscente di vittima e minorenni e infine la fidanzata di un parente dello stesso Gambino, sono state ritenute reticenti o addirittura fuorvianti dai giudici.