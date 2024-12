Lanazione.it - Investimenti e opere, ecco il bilancio della regione Toscana

Firenze, 13 dicembre 2024 – Al Cinema La Compagnia, nel cuore di Firenze, si sono svolti questa mattina gli Stati Generali dei Comuni, un appuntamento cruciale per tracciare unsui progressi legati all’uso dei fondi strutturali europei 2021-2027, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo di Sviluppo e Coesione in. L’iniziativa, che ha preso il via alle 10, è stata aperta dal presidente, Eugenio Giani, il quale ha definito l’incontro “un messaggio forte di concretezza e progresso”. Cresce il Pil “Quella che presentiamo oggi è ladel fare”, ha dichiarato Giani, sottolineando i risultati ottenuti in quattro anni di sinergia tra, Comuni e altri enti locali. Il presidente ha evidenziato l’impatto positivo sull’economia regionale, con un incremento del PIL del +2% annuo.