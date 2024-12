Ilfattoquotidiano.it - “Il testamento di Teodosio Losito sarebbe falso perché confezionato con il ricalco della grafia originale”: colpo di scena sul “caso Tarallo”

La nuova perizia suldirimette tutto in discussione: secondo il perito Ilaria Gaetana Gozzi, il documento depositato davanti al notaio Claudio Carini nel 2007,un. Dopo ildidi due giorni fa, anticipato dal CorriereSera, emergono nuovi dettagli che rimettono tutto in discussione e riaccendono i riflettori su Alberto, storico compagno dinonché produttore e fondatoreAres Film, la società che ha realizzato fiction di successo come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto. E sembra ladi una di quelle fiction-melò anche la notizia che trapela in queste ore sulla perizia richiesta dal Tribunale di Roma, dalla quale si evince che ilcon il”, come sintetizza il Corriere.