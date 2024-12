Thesocialpost.it - Il nuovo Codice della Strada entra in vigore il 14 dicembre: multe più salate

Ilè stato approvato definitivamente dal Parlamento. Dopo l’approvazioneCamera il 27 marzo, il Senato ha dato il via libera definitivo il 20 novembre con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. La legge entrerà inil 142024, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, segnando un’importante revisione delle regole per la circolazionele. Tra le modifiche che preoccupano di più gli automobilisti italiani c’è l’inasprimento die sanzioni in caso di mancato rispetto delle nuove regole. Si arriva fino a 6mila euro per chi guida in stato di ebbrezza.Leggi anche:: ecco le nuove sanzioni per chi abbandona animali inGuida in stato di ebbrezza e sotto effetto di drogheIl contrasto alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l si rafforza:fino a 2.