Tpi.it - Gruppo Ferrovie dello Stato, oltre 100 miliardi di investimenti

100di euro in“e una profonda trasformazione dell’azienda per contribuire in maniera concreta allo sviluppo del Paese e confermare l’Europa come proprio mercato domestico”. Con queste parole l’Amministratore delegato e Direttore generale del, Stefano Antonio Donnarumma, ha presentato il piano industriale 2025-2029. Lo ha fatto all’Auditorium di Roma alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il viceministro Edoardo Rixi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Quando parliamo di mercato domestico dobbiamo guardare all’Europa”, ha proseguito Donnarumma.Il Piano si snoderà su otto le linee guida strategiche. Tra gli obiettivi attivare nuove linee ferroviarie Alta Velocità che permettano di collegare territori finora non serviti, così da aumentare del 30 per cento le persone raggiunte dal sistema Alta Velocità in Italia.