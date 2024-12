Tvplay.it - Gelo Napoli, Conte chiamato alla svolta: il dato lascia di sasso

Gli azzurri cercano il cambio di passo, i numeri preoccupano sempre di più. Contro l’Udinese con una nuova soluzione.Ildi Antoniovive un momento complesso, e sebbene la classifica possa dire altro, ciò che si vede in campo è lo specchio di una squadra in difficoltà. Il secondo posto in classifica è un ottimo risultato per gli azzurri se si considera la scorsa stagione. A creare disappunto sono le modalità con cui sono state affrontate le ultime partite, specialmente le ultime due, poi perse, contro la Lazio sia in Coppa Italia che in campionato.: ildi(LaPresse) tvplay.itDomani alle 18 ilaffronterà l’Udinese per la 16ª giornata del campionato di Serie A, in un match importantissimo che potrebbe fare da crocevia per la stagione degli azzurri.