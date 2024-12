Metropolitanmagazine.it - Fiordaliso, chi era il primo marito Paolo Tonoli: “Sono rimasta incinta a 15 anni, ma ho vissuto l’inferno”

Si chiamail ragazzo cheha sposato da giovane, appena quindicenne. Un matrimonio che si è rivelato un incubo, perché la donna veniva puntualmente picchiata dale per molto tempo non ha potuto fare niente. Quel periodo della vita ha segnato un trauma che lascia ancora evidenti ferite sulla cantante, che però ora invita tutte le ragazze che vivono situazioni del genere a reagire.Una relazione costellata di tanti brutti momenti e a cui si aggiunse la paura per una gestazione difficile che al quinto mese mise l’artista piacentina di fronte a una scelta, che per fortuna neglisi è rivelata la più giusta. “Allora c’erano le botte, ma in quel periodo era normale che una donna le prendesse. Ma a tutto c’è un limite” aveva rivelato una volta. Infatti in seguito l’artista ha svelato alcuni tristi dettagli di quel matrimonio fatto di violenze domestiche: un’esperienza dalla quale è riuscita a uscire e che l’aveva spinta, durante una ospitata a “Domenica Live”, a rivolgersi a tutte le donne che vivono situazioni come la sua, esortandole a cercare aiuto e a non rassegnarsi alle botte.