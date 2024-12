Lapresse.it - Delmastro ad Atreju: “Calci nel sedere a chi occupa”. E’ polemica

Leggi su Lapresse.it

Andreaadsi scaglia contro chile case, che prenderebbe a “nel”, e scoppia lapolitica. Il sottosegretario alla Giustizia ne ha parlato nel corso del panel ‘Tra abusi e soprusi: un modello per combattere i ladri di case. La via italiana per garantire la proprietà privata’. Senza troppi giri di parole: “Dalla sera alla mattina ho scoperto di essere liberticida perché il ddl sicurezza sarebbe liberticida. Io più banalmente penso che noi tuteliamo l’Italia reale e normale di chi vuole i suoi diritti, vuole esercitarli, vuole lavorare, studiare e affermarsi nella vita”, è stata la premessa.Poi ha aggiunto: “Noi vogliamo tutelare il legittimo proprietario della casa. Sapete come funziona? Un anziano va fare una lunga degenza in ospedale e non si predella sua malattia, ma è terrorizzato all’idea di uscire di casa perché non sa se quella casa, frutto dei risparmi di una vita, sarà ancora sua.