Da oggi la "Modalità Babbo Natale" di ChatGPT permette di chiacchierare con Santa Claus. Cosa gli vorreste chiedere?

Quest’anno, chi ha accesso all’Advanced Voice Mode dipotrà parlare direttamente con, la cui voce sarà disponibile dacome impostazione predefinita durante le feste 2024.Questa divertente funzionalità è disponibile dal 12 dicembre per tutti gli utenti su mobile,.com e sulle app Windows e MacOS. Leggi anche ›, parlaci di noi Ma attenzione, perché la voce disarà disponibile a livello globale solo fino a inizio gennaio, perché poi il caro vecchiosi ritirerà al Polo Nord fino al prossimo anno. Leggi anche › Quandodiventa “dermatologo” e consuente skincare per la GenZ Come utilizzare laPer parlare conbasta toccare l’icona del fiocco di neve accanto alla barra dei prompt di, selezionare la voce die confermare per iniziare a parlare con lui.