Tuttivip.it - “Cosa hanno dovuto nascondere”. Grande Fratello, stop improvviso alla diretta poi la scoperta choc

Leggi su Tuttivip.it

Ieri sera, una serie di problemi tecnici ha interrotto ladel, sia su Mediaset Extra che sulle due regie disponibili sul sito ufficiale. Intorno alle 22, è saltata ladelsia su Mediaset Extra che sulle due regie del sito ufficiale. Per più di un’ora il live è stato interrotto e la regia ha trasmesso vecchie immagini del reality show.Questo blackout ha immediatamente scatenato la curiosità e l’immaginazione dei telespettatori, che si sono riversati sui social per condividere ipotesi e speculazioni. Alcunisuggerito che la causa fosse una comunicazione privata tra gli autori e i concorrenti, altriipotizzato un errore tecnico della regia o una lite particolarmente accesa tra gli inquilini della Casa.Un’altra teoria, meno sensazionalistica ma plausibile, ha puntato il dito contro il maltempo che si stava abbattendo su Roma in quel momento.