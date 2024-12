Cultweb.it - Cosa ci facevano dei brani inediti di Michael Jackson in un magazzino abbandonato?

Il The Hollywood Reporter ha diffuso in esclusiva assoluta la notizia del ritrovamento di un vero tesoro musicale di, scoperto per caso in unin California. Si tratta di 12registrati tra il 1989 e il 1991, ritrovati in una collezione appartenuta al produttore Bryan Loren, collaboratore del Re del Pop. C’è un solo problema: il pubblico potrebbe non sentire mai queste canzoni, poiché il copyright rimane proprietà dell’Estate di, che ha rifiutato di acquisire i nastri.Ilsi trova nella San Fernando Valley, in California. A scoprire il tesoro è stato Gregg Musgrove, un ex agente della California Highway Patrol, che li ha trovati durante una ricerca in stile “cacciatore di tesori”. I nastri contengono non solo musica, in particolare collaborazioni con LL Cool J, ma anche conversazioni intime trae Loren sul processo creativo.