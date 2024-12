Compiti di Natale la psicoanalista Lucattini | Ecco come bilanciare riposo e studio

Leggi su Orizzontescuola.it

"Le vacanze natalizie sono un periodo magico per staccare la spina, rilassarsi e trascorrere del tempo con i propri cari. Tuttavia, spesso si accompagnano ad un cumulo diper i bambini e dianche per gli studenti universitari, per la preparazione di esami, che rischiano di rovinare l'atmosfera festosa. Da qui, la parola d'ordine diventa imprescindibilmente: Organizzazione" secondo lae Psichiatra Adelia, Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, che in questa intervista di Maria Luisa Roscino, attraverso i suoi consigli, illustra accorgimenti pratici, ma nel contempo importanti, sufare in particolare, ain modo da godersi appieno le vacanze senza trascurare gli impegni scolastici e universitari e senza particolarmente stressarsi.