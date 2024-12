Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 6 al 12 dicembre 2024: i Pinguini Tattici Nucleari in vetta

Larelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 6 a giovedì 12premia i, che riconquistano il primo posto nei singoli con Islanda ed esordiscono direttamente alla #1 degli album con Hello World. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoliCome già anticipato, isi sono ripresi la cima con Islanda (+2), mentre Cesare Cremonini è sceso alla #2 con Ora che non ho più te (-1). Terza Mariah Carey, che continua l’avanzata con l’evergreen All I want for Christmas is you (+4). Stabile in quarta posizione Il filo rosso di Alfa. Scende, invece, alla #5 Per due come noi di Olly, Angelina Mango & Jvli (-3). Alla #6 Last Christmas dei Wham! (+5), seguita da Jingle Bell Rock di Bobby Helms (+20).