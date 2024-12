Casa&Bottega a Via dei Coronari | l’uovo al tegamino che non ha rivali

Leggi su Funweek.it

Casa&Bottega è un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del buon cibo a Roma. Un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione, dove la qualità degli ingredienti è la protagonista indiscussa e dove l’accoglienza è sempre al primo posto. Se siete alla ricerca di un’esperienza gastronomica unica, non potete perderviAssoluto e le altre specialità di questo locale.Assoluto è una vera e propria provocazione: un uovo alsemplice nella sua essenzialità, ma capace di conquistare anche i palati più esigenti grazie alla sapiente cottura e alla qualità delle materie prime. Paolo Parisi, noto produttore di uova e chef di talento, ha messo a punto una ricetta che esalta il sapore naturale del, trasformandolo in un piatto unico e indimenticabile. Per la cottura delvengono usati tegamini appositi, studiati dallo stesso Parisi.