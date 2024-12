Lanazione.it - Bonifica Brusigliano, a breve il via ai lavori. Incognita campo Rom. “Dove verrà spostato?”

Pistoia, 13 dicembre 2024 – Entro la fine di quest’anno, e con un cronoprogramma deiparticolarmente serrato visto che ci sono da rispettare le canoniche scadenze del Pnrr con conclusione entro il 31 marzo 2026 e annessa consegna al massimo per fine giugno, partirà la grande operazione diambientale all’exdi volo del torrente, da decenni invasa da rifiuti di ogni tipo – spesso anche particolarmente inquinanti – e adiacente alla zonac’è ilRom e subito accanto all’ospedale San Jacopo. Proprio questa vicinanza, senza un apposito spostamento di tutte le baracche, ha suscitato l’intervento del consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Tosi. “Si parte con una vera– afferma il consigliere – ho chiesto spiegazioni in sede di Commissione bilancio perché, se da una parte l’iter procede spedito, non si capisce come possa essere conciliabile la presenza di adulti e bambini con un cantiere didi sostanze anche altamente inquinanti.