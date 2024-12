Thesocialpost.it - Batteri specchio, stop agli studi: “Sono una minaccia per la vita sulla terra”, l’allarme degli scienziati

Perseguire la conoscenza ha permesso all’umanità di raggiungere traguardi straordinari, ma ogni conquista può nascondere insidie. Questo è il timore di 38, tra cui due premi Nobel e il pioniere dellasintetica Craig Venter, che hanno lanciato un appello per fermare le ricerche sui, organismi sintetici con molecole speculari rispetto a quelle naturali.Nell’appello pubblicato su Science, supportato da un rapporto di 300 pagine, si avverte che, pur non essendo ancora realtà, questi microrganismi potrebbero costituire unaglobale per la salute umana e l’ambiente. La loro struttura molecolare speculare potrebbe infatti risultare invisibile alle difese immunitarie di esseri umani e animali.I rischi legati aiAlcuni firmatari, che in passato hanno lavorato sullo sviluppo di questi microrganismi, evidenziano il loro potenziale: potrebbero essere utilizzati come bio-fabbriche per farmaci innovativi, capaci di agire più a lungo nell’organismo grazie alla loro resistenza alla degradazione.