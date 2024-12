Inter-news.it - Barella: «All’Inter tutti importanti! Di San Siro, ricorderò un boato»

Leggi su Inter-news.it

ha voluto sottolineare la forza del gruppo dell’Inter. Al contempo ha risposto anche ai momenti più belli vissuti in nerazzurro, ricordando pure undi San. Il centrocampista ha parlato ai canali di Betsson Sport.GRUPPO – Nicolòsulla forza del collettivo nerazzurro: «Siamo, magari quelli che sono in squadra da più anni possono trasmettere cosa significa giocare per l’Inter. Ma anche chi è arrivato da poco ha subito capito la mentalità di questa squadra, molto facile incastrare tutto, quindi siamo contenti di questo».MOMENTO – Poisi esprime sull’emozione più grande da quando veste l’Inter: «Facile dirlo, ho tanti bei ricordi, ma la vittoria dello scudetto nel derby rimarrà scritto nella storia dell’Inter e dei nostri cuori».GIGI RIVA – Sempresul rapporto col mito Riva: «È un rapporto che mi porto volentieri dentro, mi ha sempre consigliato di essere una grande persona in primis fuori dal campo, mi portoi suoi insegnamenti».