Arriva il freddo: pioggia, temporali e neve in arrivo per il weekend

Roma -caratterizzato da un'improvvisa ondata diche porterà piogge,e nevicate anche a quote medie sull'Appennino, con un abbassamento delle temperature. Uninstabile e piùsta per colpire l'Italia, grazie all'di un vortice di bassa pressione proveniente dalle latitudini mediterranee. Dopo aver attraversato la penisola giovedì, questo sistema sarà rinvigorito da un'improvvisa spinta di aria fredda che arriverà dal Mare del Nord, portando con sé piogge,e un abbassamento delle temperature. Ma non solo: a partire da sabato, l'Appennino vedrà un ritorno dellaa quote medie, con la previsione di nevicate già a partire dai 1000-1200 metri. Non tutte le regioni subiranno allo stesso modo gli effetti del maltempo. Centro e Sud saranno le aree più colpite dal nuovo impulso, mentre al Nord la situazione risulterà più tranquilla, con fenomeni più isolati.