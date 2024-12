Lanazione.it - Allarme buche: intanto spuntano i cartelli

sono stati installati iche indicano di fare attenzione alle. Nell’incontro che martedì i rappresentanti del comitato Aziende Megafono hanno tenuto con l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli, è emersa l’urgenza di prendere provvedimenti per alcune vie della zona industriale di Gello. Strade disastrate,profonde e pericolose non solo per le auto che spaccarci i cerchioni, ma anche per scooter, monopattini e bici che potrebbero finire a terra. Soprattutto quando piove e si riempiono d’acqua, diventano vere e proprie trappole.sempre più grandi visto anche il grande traffico di mezzi pesanti che circola nella zona. L’ispezione dei giorni scorsi ha riguardato soprattutto via Toscana, via Maremmana e la parte di via dell’Industria che non è stata riqualificata.