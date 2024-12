Ilfattoquotidiano.it - “Abusata da collega dopo la cena di Natale”, la denuncia di una 22enne. Indaga la polizia di Genova

Una donna di 22 anni è stata soccorsa in stato di choc aessere stata vittima di abusi, al termine di unadi auguri tra colleghi di lavoro. La donna è stata trasportata in ospedale dal 118 dov’è stato attivato il protocollo previsto in caso di violenze, che prevede anche un supporto psicologico. La violenza sarebbe avvenuta la notte tra giovedì e venerdì in un locale di corso Italia, il lungomare del capoluogo ligure dove d’estate si concentra la movida. Sotto choc, è stata soccorsa al rientro a casa dalla madre che ha chiamato il 118. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dalla.La vittima, secondo quanto da lei stessa raccontato, era uscita con alcuni colleghi per la consuetadi auguri. La comitiva si è spostata in un altro locale. Qui uno dei colleghi l’avrebbe fatta bere qualche cocktail e poi, in una zona più appartata, avrebbe abusato di lei.