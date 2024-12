Isaechia.it - Uomini e Donne, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian (di nuovo) ai ferri corti? “Lui ha dovuto accettare questa situazione e…”, la segnalazione

Si sarebbero nuovamente allontanati.Nei giorni scorsi si era parlato di un presunto riavvicinamento fra la coppia che si era conosciuta e innamorata nel corso della passata edizione di, tant’è che la stessa ex corteggiatrice aveva dichiarato in una box di domande su Instagram di sentirsi con l’ex tronista tutti i giorni.Stando però ad alcune segnalazioni sembrerebbe che i due siano nuovamente ai.A una domanda di un utente curioso di sapere sestanno diinsieme, Deianira Marzano ha risposto: no, e da un momento all’altro, tra l’altro. Lasciando intendere che i due si sarebbero (nuovamente) lasciati.A un altro utente che invece sottolineava il fatto cheaveva ammesso di sentirsi contutti i giorni, l’influencer campana ha aggiunto:Verissimo, ma per ora non stanno insieme.