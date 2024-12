Iodonna.it - Una madre che sceglie di essere donna, e amante, “Solo per una notte”. Una clip dal film

Lache, ogni martedì, sale in vetta perrsi unSolo per una notte è la stessa che, tutti gli altri giorni, accudisce con devozione il figlio disabile, già adulto. Lo schema sembra oliato ed efficiente. Finché non si inceppa. Al cinema dal 12 dicembre, il primo lungometraggio di Maxime Rappaz è il racconto dell’emancipazione, luminosa e sofferta, di unadal proprio ruolo di. Un melodramma rarefatto che si regge tutto sulla figura esile ed elegante della protagonista, Jeanne Balibar.Jeanne Balibar (Claudine) con Pierre-Antoine Dubey che interpreta suo figlio Baptiste (Golden Egg Production) Leggi anche › Caregiver, la riforma per aiutare chi aiuta UnadalSolo per una notteNellala vediamo mentre rientra da una delle sue fughe: indosso ha ancora l’abito bianco, sempre lo stesso, chedi vestire nella nicchia libertina che settimanalmente si concede di abitare.