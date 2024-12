Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2024 ore 17:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code tra il bivio per Fiumicino e la via Appia code a seguire tra Prenestina Nomentana trafficata anche la carreggiata interna con code tra cassie e Salaria e tra via della Bufalotta e La Rustica intenso ilsul tratto Urbano dellaL’Aquila con code tra il bivio la tangenziale est e il raccordo anulare in uscita dasulla tangenziale est code tra viale Castrense via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpicoincolonnato anche tra Corso di Francia Salaria e tra via Tiburtina e viale Castrense verso San Giovanni temporaneamente chiuso per un incidente tratto di via Crescenzio all’altezza di via Virgilio in direzione di Piazza del Risorgimento sullaFiumicino code perintenso tra via della Magliana & via del Cappellaccio In quest’ultima direzione trafficata anche la via Pontina concludi tra Spinaceto il Racco anulare maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito