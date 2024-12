Ilrestodelcarlino.it - "Torri faro da sistemare?. Non spetta al Comune"

Ildi San Benedetto respinge le dichiarazioni dell’Autorità Portuale sulla responsabilità delle duenon funzionanti al Molo Nord, chiarendo che la manutenzione di questi impianti non rientra tra le sue competenze. Dagli uffici dei lavori pubblici spiegano: "L’illuminazione del Molo Nord, in base a una convenzione trae Capitaneria di Porto (ora Autorità Portuale), è curata per la manutenzione ordinaria da Picenambiente, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell’Autorità stessa". Il problema è emerso da mesi: le due, situate all’estremità del Molo Nord – dove attraccano i pescherecci – non funzionano come dovrebbero. Di notte, spesso entrambe lerestano spente, lasciando l’ultima parte del molo completamente al buio.