Ilrestodelcarlino.it - Tartufo grande assente: "Siamo davvero allarmati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilsta scomparendo? È l’interrogativo che si pone in questi giorni la filiera del famoso prodotto della terra perché pare che i tartufi non ci siano più o perlomeno ce ne sono solo di piccolissima forma e peso. Un grido d’allarme che parte dal cavatore, passa per il commerciante e arriva fino al consumatore. Proprio in questo periodo in vicinanza delle festività natalizie e di capodanno la richiesta delaumenta ma per la legge di mercato quando il prodotto non c’è o è scarso il prezzo sale e ilviene pagato così, fino a 4.000 euro al chilo per i pezzi da 20 grammi e 7.000 euro (sempre al chilo) per quelli di peso superiore. Poi ci sono le rarità pronte ad essere vendute nei paesi esteri a peso d’oro. "Non se ne trovano più, i tartufi sono come spariti – spiega l’esperto Gabrio Bagiacchi di Apecchio che da oltre 40 anni ne va alla ricerca –, non so quale ne sia la ragione, potrebbe essere il cambiamento climatico, il disboscamento nelle zone dove nasce il, tanti fattori possono aver influito nel tempo: la stessa mancanza di animali domestici al pascolo che tenevano puliti i prati o il prolificare degli animali selvatici e le piantagioni di conifere negli anni ’60, alberi non autoctoni; fatto sta che la realtà è questa: i tartufi quest’anno non ci sono".